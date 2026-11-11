Especialista analisa primeiro dia da COP31

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva discursou na abertura da cúpula de líderes da COP31, a Conferência Mundial sobre Mudanças Climáticas realizada na Turquia. Lula cobrou maior comprometimento dos países desenvolvidos no combate ao aquecimento global.



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