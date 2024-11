Funcionário público é preso acusado de furtar materiais hospitalares em Paracambi (RJ)

A cidade de Paracambi, na Baixada Fluminense, foi palco de um caso de furto inusitado. Um funcionário da prefeitura foi preso ao ser flagrado com materiais hospitalares roubados do almoxarifado dentro de seu carro. Mais de 2.000 luvas, 900 jalecos, 650 seringas, 300 cateteres e diversos itens foram apreendidos no veículo do chefe de almoxarifado, preso em flagrante pelo crime de peculato , quando um funcionário público se apropria ou desvia de um bem público, ou particular em benefício próprio, ou de terceiros.