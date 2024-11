Influenciador é morto enquanto comprava frango em Campo Grande (MS)

Um influenciador digital conhecido como “Bolinha” foi morto a tiros no Jardim Canguru, bairro de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul , enquanto comprava um frango assado em uma venda próxima à sua casa no último domingo (3). O crime aconteceu quando dois homens chegaram em uma moto, o garupa desceu e disparou 14 tiros contra Gabriel Rodrigues da Silva, que faleceu no local. No dia 14 de outubro, a vítima havia sido presa em Ponta Porã pelo crime de receptação e, segundo a polícia, possuía uma extensa lista de passagens criminosas.