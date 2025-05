Uma carreta tombou e pegou fogo na altura de São Bernardo do Campo na Rodovia Anchieta nesta quinta-feira (1°). O motorista do veículo ficou preso e morreu. Segundo o Corpo de Bombeiros , o incêndio começou no motor e foi contido pelo carro-pipa da concessionária. A alça de acesso no sentido São Paulo ficou totalmente bloqueada.