Operação prende suspeito pela 21ª vez por roubo e furto de motos em SP

Cinco suspeitos de envolvimento em roubos, furtos e receptação de motocicletas foram presos na tarde desta terça-feira (22), em São Paulo. Além deles, outro homem foi detido pela 21ª vez, todas por roubo ou furto de motos. Cerca de 105 motos são furtadas diariamente no estado e na, maioria dos casos, com o mesmo destino: movimentar o mercado ilegal de desmanche de peças automotivas. Em algumas ocasiões, os criminosos aproveitam para ostentar com a moto roubada antes de capitalizarem com o desmanche. Segundo agente da Polícia Militar, os ladrões executam estes furtos utilizando até um garfo para realizar a ligação direta do veículo.