Avião cai nos fundos de aeroporto e deixa dois feridos, em Araguari (MG)

Um avião caiu nos fundos de um aeroporto em Araguari , em Minas Gerais , neste sábado (10). Duas pessoas ficaram feridas. Elas sofreram escoriações leves e foram socorridas pelos bombeiros, que fizeram os primeiros atendimentos ainda no local. Os tripulantes foram levados para uma unidade de atendimento e já foram liberados.



De acordo com o Corpo de Bombeiros , a aeronave pode ter tocado o solo diretamente com o bico ou com a hélice, o que teria causado o capotamento. As peças do avião ficaram espalhadas pelo local após a queda. Agentes isolaram a área para a prevenção de incêndios e para aguardar os órgãos responsáveis pela investigação de acidentes aéreos , que vão fazer a perícia.