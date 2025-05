Estado de São Paulo registra mais de 1.600 furtos de peças de veículos no primeiro trimestre

O estado de São Paulo registrou, apenas nos primeiros três meses de 2025, mais de 1.600 furtos de peças de carros . Os itens são roubados e comercializados no mercado clandestino. Placas são vendidas a R$ 140, enquanto um conjunto de faróis pode custar até R$ 30 mil. Com os veículos cada vez mais sofisticados tecnologicamente, itens como o módulo do motor tornam-se mais visados pelos criminosos.