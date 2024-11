Polícia Civil faz apreensão recorde de cocaína pura em bunker no Espírito Santo

A Polícia Civil do Espírito Santo apreendeu, nesta quinta-feira (17), 550 kg de cocaína pura escondidos em um bunker. O material estava a 180 centímetros de profundidade do piso de uma casa do bairro Ponta da Fruta, em Vila Velha. De acordo com a corporação, essa é a maior apreensão dessa droga da história da Polícia Civil do estado. Segundo o delegado André Jaretta, titular da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa, a apreensão é resultado da segunda fase da Operação Magnum Damnum, que em sua primeira etapa, realizou a apreensão de 100 kg de maconha escondidos em um porta-malas de um carro na região sul do Espírito Santo.