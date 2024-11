Suspeito de matar militar português é preso no Rio de Janeiro

O suspeito de matar um tenente do exército português e liderar o tráfico de drogas em uma comunidade foi preso na madrugada desta segunda-feira (14) em uma festa no Rio de Janeiro. Vinícius Marinho de Oliveira foi cercado por policiais e não reagiu à abordagem. Com ele, foi apreendido um carro de luxo, que era roubado e estava com as placas clonadas. Segundo a investigação, o criminoso e seus comparsas teriam forjado uma negociação para venda de ouro e mataram o militar estrangeiro em 2015. Além disso, Vinícius é suspeito de comandar, de forma violenta, o tráfico em uma comunidade na zona oeste da cidade.