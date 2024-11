Cédula impressa e filas enormes: veja o passo a passo para votar nos Estados Unidos

Em Washington, o correspondente da RECORD Thiago Nolasco mostrou o passo a passo para votar nos Estados Unidos e comentou as diferenças com relação às eleições brasileiras. Usando uma cédula impressa, os americanos podem votar para presidente, senador e congressista , além de participar de referendos públicos sobre assuntos como a legalização do aborto e do uso recreativo de maconha.



Nolasco conta que, apesar de as filas estarem extensas, uma das eleitoras demorou apenas quatro minutos para efetuar seu voto.



• Eleições nos EUA: veja mapa interativo com apuração em tempo real