‘Gingerbread City’: veja a exposição de Natal feita com biscoitos de gengibre em Londres

Às vésperas das comemorações de fim de ano, Londres retomou a tradicional exposição Gingerbread City (cidade do biscoito de gengibre, em português). Com direito a muitos detalhes, edifícios icônicos da cidade inglesa , como o Royal Opera House e a Universidade de Greenwich, foram "construídos" com biscoito de gengibre. Além disso, para seguir a proposta de "cidade reciclada" desta edição, os arquitetos e designers reutilizaram doces de obras feitas no passado. O evento está aberto ao público até o dia 29 de dezembro, no The Gaumont, no bairro de Chelsea.