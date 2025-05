Vitória na Segunda Guerra Mundial não é só da Rússia, e sim da humanidade, afirma professor

A Rússia celebrou, nesta sexta-feira (9), os 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial com um desfile militar. Vladimir Putin acompanhou o desfile ao lado de dezenas de líderes mundiais, incluindo o presidente chinês, Xi Jinping , e o brasileiro, Lula .



“Essa não foi uma vitória apenas da Rússia, essa foi uma vitória da humanidade contra um dos mais bárbaros regimes políticos da história”, diz o pesquisador Lier Ferreira, em entrevista ao Conexão Record News .

Segundo o especialista, o grupo dos Aliados — formado por Estados Unidos , Inglaterra e França, além dos russos — também é responsável pelo êxito. Para Ferreira, a presença de autoridades norte-americanas e mais líderes europeus teria sido importante.Além dos mais de 11 mil soldados russos, tropas chinesas também participaram do desfile, uma vez que contribuíram com os russos durante a guerra do século 20. Putin ainda cumprimentou oficiais norte-coreanos e elogiou as tropas do país pelas habilidades de combate e fez uma breve menção à guerra da Ucrânia