Ladra de sapatos: doninha é flagrada furtando crianças em escola no Japão

Uma doninha foi vista roubando sapatos de crianças em uma escola, no Japão . O colégio da cidade de Fukuoka chegou a acionar a polícia após o sumiço frequente de calçados. As autoridades instalaram câmeras no local e conseguiram flagrar o “ladrão”. As doninhas são animais de estimação comuns no Japão e conhecidas por esconderem objetos.



Após o episódio, a escola investiu em um ambiente seguro para guardar os pertences dos alunos. Detalhe importante: nenhum sapato que o bichinho escondeu foi encontrado.