Perigoso? Empresa americana planeja popularizar o turismo no fundo do mar

Patrick Lahey, um ex-mergulhador profissional, planeja popularizar viagens em grupo para o fundo dos oceanos. O empresário explica que sua empresa já conta com mais de 200 submersíveis, modelos mais baratos do que os tradicionais submarinos . Eles permitem ao público ver a fauna e flora local com segurança e conforto. Segundo Lahey, as máquinas custam milhões de reais e são usadas para diferentes fins além do turismo, como pesquisas científicas e filmagens. Segundo ele, a segurança das embarcações é sua maior preocupação, já que muitos dos clientes são algumas das pessoas mais ricas do mundo, além de muito poderosas.