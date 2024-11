Sobe para seis o número de mortos por suspeita de envenenamento com metanol no Laos

Mais uma turista australiana morreu em um hospital em Bangkok, na Tailândia, nesta sexta-feira (22), elevando para seis o número de mortos por suspeita de envenenamento com álcool adulterado , no Laos. Entre as vítimas está outra australiana, uma britânica, dois dinamarqueses e um norte-americano. Policiais da região acreditam que a causa seja a ingestão de uma bebida contaminada com metanol, produto altamente inflamável e tóxico. O vocalista da banda Pearl Jam , Eddie Vedder, interrompeu o show na Austrália e prestou homenagem às vítimas.