Quatro turistas morrem por suspeita de envenenamento com álcool adulterado no Laos

Autoridades reportaram a morte de quatro turistas na cidade de Vang Vieng, no Laos, no último dia 12. Entre as vítimas estavam dois dinamarqueses, uma australiana de 19 anos e um norte-americano. Outra turista foi levada para um hospital em Bangkok, na Tailândia. Policiais da cidade do Sudeste Asiático levantaram a suspeita de envenenamento por álcool alterado com metanol, o que pode levar a problemas de saúde como cegueira, danos no figado e até causar a morte.