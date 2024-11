Tempestade de neve Caetano chega antes do inverno e cobre Paris de branco; veja imagens!

A tempestade de neve Caetano chegou à França antes do inverno, deixando brancas as paisagens de Paris e de outras 50 localidades. O Instituto Nacional de Meteorologia francês emitiu alerta laranja para neve, gelo e ventos fortes, com destaque para possível dificuldade nas condições de tráfego. Com temperaturas próximas aos níveis do auge do inverno francês, a tempestade chegou pelas regiões norte e noroeste e deve atravessar o país de oeste para leste. A Inglaterra também já foi afetada pelo fenômeno.