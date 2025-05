Índia reabre 32 aeroportos após cessar-fogo com Paquistão

A Índia anunciou, nesta segunda-feira (12), a reabertura de 32 aeroportos que haviam suspendido operações devido aos combates com o Paquistão na Caxemira. O comunicado foi feito após a interrupção das operações militares , anunciada no sábado (10). Os terminais voltaram a receber voos civis normalmente. A maior companhia aérea do país, IndiGo, afirmou que suas atividades serão retomadas gradualmente nas rotas suspensas.