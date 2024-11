'Trump pode taxar o Brasil e outros membros dos Brics caso seja eleito', diz professor

Em entrevista à RECORD NEWS nesta terça-feira (5), o professor de relações internacionais Leonardo Trevisan comentou o futuro das eleições americanas e seu impacto nos Brics , que serão presididos pelo Brasil no próximo ano. Segundo Trevisan, caso Trump seja eleito, os países do bloco poderão ser taxados de maneira mais incisiva, por causa do alinhamento com a Rússia, enquanto a vitória de Kamala tenderia a afetar menos a economia do grupo.



