Cúpula do Brics: Rússia quer mostrar ao mundo ocidental que possui aliados

Após a reunião do Brics (grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Egito, Etiópia, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Irã) na cidade de Kazan, na Rússia, Bruno Pasquarelli, professor da Universidade Federal de Campina Grande, falou os principais pontos levantados no encontro, em entrevista à RECORD NEWS nesta terça-feira (22). De acordo com ele, o foco central foi a Rússia mostrar ao mundo ocidental — principalmente, aos EUA e à União Europeia — que possui aliados no plano internacional.



Segundo Pasquarelli, o grupo busca uma “desdolarização” da economia, com novos acordos comerciais e formas de pagamento diferentes. Por fim, ele explicou a adesão de novos membros, que gera divergências entre os países integrantes. “Novas entradas no Brics não irá, necessariamente, trazer mais consenso, mas talvez mais problemas”.