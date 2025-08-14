Animais recebem picolés para enfrentar calor intenso em Roma Zoológico oferece alimentos congelados aos animais devido à alta temperatura News das 10|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/08/2025 - 13h04 (Atualizado em 14/08/2025 - 13h04 ) twitter

Em Roma, as temperaturas devem atingir 38°C por dois dias consecutivos, levando o zoológico local a oferecer picolés aos animais para aliviar o calor. O Ministério da Saúde emitiu um alerta vermelho devido aos riscos associados às altas temperaturas.

Os animais herbívoros, como lêmures, receberam frutas e verduras congeladas, enquanto tigres e focas foram presenteados com carne e peixe no gelo. A iniciativa busca tornar o dia mais agradável para os animais durante a onda de calor que atinge a capital italiana.

