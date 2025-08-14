Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Animais recebem picolés para enfrentar calor intenso em Roma

Zoológico oferece alimentos congelados aos animais devido à alta temperatura

News das 10|Ri7a, a inteligência artificial do R7

Em Roma, as temperaturas devem atingir 38°C por dois dias consecutivos, levando o zoológico local a oferecer picolés aos animais para aliviar o calor. O Ministério da Saúde emitiu um alerta vermelho devido aos riscos associados às altas temperaturas.

Os animais herbívoros, como lêmures, receberam frutas e verduras congeladas, enquanto tigres e focas foram presenteados com carne e peixe no gelo. A iniciativa busca tornar o dia mais agradável para os animais durante a onda de calor que atinge a capital italiana.

Veja também


Suiço alcançou 9,521 metros a bordo de uma aeronave feita de fibra de carbono

News das 10 playlist

1/20

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.