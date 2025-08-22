Logo R7.com
Artefatos revelam cidade submersa perto de Alexandria

Descoberta pode ser parte de Canopo, antiga cidade portuária no delta do Nilo

O Egito anunciou a recuperação de artefatos submersos que indicam a existência de uma antiga cidade próxima a Alexandria, fundada por Alexandre, o Grande em 331 a.C. Segundo o governo egípcio, há indícios de que o local possa ter sido parte de Canopo, uma famosa cidade portuária no delta do rio Nilo.

De acordo com o Ministério de Antiguidades do Egito, levantamentos arqueológicos confirmaram que a área abrigava uma cidade completa. Entre as estruturas identificadas estão edifícios, templos, cisternas e tanques de peixes, destacando a sofisticação da comunidade que ali existiu.

