Artista transforma cerdas de vassoura em obras de arte impressionantes Edgar Zepeda Diaz destaca-se com quadros inspirados em Frida Kahlo e animais detalhados News das 10|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/08/2025 - 15h00 (Atualizado em 08/08/2025 - 15h00 )

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O artista plástico mexicano Edgar Zepeda Diaz tem se destacado por suas obras criadas a partir de cerdas naturais de vassouras. Com paciência e habilidade, ele produz grandes telas que retratam imagens detalhadas, como quadros inspirados na artista Frida Kahlo e representações de animais, incluindo tigres e águias.

As criações de Diaz têm conquistado admiradores globalmente. No México, ele atrai visitantes à sua loja, onde comercializa suas obras e participa de exposições. Seu sucesso é evidenciado pela venda contínua dos quadros e convites para eventos artísticos internacionais.

Entre as criações de Edgar Zepeda Diaz estão quadros inspirados em Frida Kahlo e representações detalhadas de animais

