Artista transforma cerdas de vassoura em obras de arte impressionantes
Edgar Zepeda Diaz destaca-se com quadros inspirados em Frida Kahlo e animais detalhados
O artista plástico mexicano Edgar Zepeda Diaz tem se destacado por suas obras criadas a partir de cerdas naturais de vassouras. Com paciência e habilidade, ele produz grandes telas que retratam imagens detalhadas, como quadros inspirados na artista Frida Kahlo e representações de animais, incluindo tigres e águias.
As criações de Diaz têm conquistado admiradores globalmente. No México, ele atrai visitantes à sua loja, onde comercializa suas obras e participa de exposições. Seu sucesso é evidenciado pela venda contínua dos quadros e convites para eventos artísticos internacionais.
