Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Artista transforma cerdas de vassoura em obras de arte impressionantes

Edgar Zepeda Diaz destaca-se com quadros inspirados em Frida Kahlo e animais detalhados

News das 10|Ri7a, a inteligência artificial do R7

O artista plástico mexicano Edgar Zepeda Diaz tem se destacado por suas obras criadas a partir de cerdas naturais de vassouras. Com paciência e habilidade, ele produz grandes telas que retratam imagens detalhadas, como quadros inspirados na artista Frida Kahlo e representações de animais, incluindo tigres e águias.

As criações de Diaz têm conquistado admiradores globalmente. No México, ele atrai visitantes à sua loja, onde comercializa suas obras e participa de exposições. Seu sucesso é evidenciado pela venda contínua dos quadros e convites para eventos artísticos internacionais.

Veja também


Entre as criações de Edgar Zepeda Diaz estão quadros inspirados em Frida Kahlo e representações detalhadas de animais

News das 10 playlist

1/8

Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.