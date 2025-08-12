Logo R7.com
Cachoeira Pliva na Bósnia sedia competição internacional de mergulho

Evento promove turismo de aventura e cultura na região

  • A cachoeira Pliva, na Bósnia e Herzegovina, sediou uma competição internacional de mergulho.
  • O evento, em sua décima edição, contou com 16 competidores de várias nacionalidades.
  • Os mergulhadores se lançaram de uma altura de 20 metros, imitando o voo de aves.
  • A competição visa promover o turismo na região, unindo aventura, cultura e natureza.

 

A cachoeira Pliva, localizada na Bósnia e Herzegovina, foi palco de uma competição internacional de mergulho no último sábado. Em sua décima edição, o evento reuniu 16 competidores de diversas nacionalidades que se lançaram de uma altura de 20 metros.

Os participantes realizaram mergulhos tradicionais, abrindo os braços e mantendo a cabeça à frente, imitando o voo de uma ave. A plateia vibrava com cada salto enquanto os jurados avaliavam técnica e criatividade.

Com apoio das autoridades locais, o evento visa promover o turismo na região, destacando-a como um destino que combina aventura, cultura e diversão em meio à natureza.

Onde foi realizada a competição internacional de mergulho?

A competição internacional de mergulho foi realizada na cachoeira Pliva, na Bósnia e Herzegovina.


Quantos competidores participaram do evento e de onde eram?

O evento reuniu 16 competidores de diversas nacionalidades.

Qual era a altura de onde os competidores saltaram durante a competição?

Os competidores saltaram de uma altura de 20 metros.


Qual é o objetivo principal do evento mencionado?

O evento visa promover o turismo na região, destacando-a como um destino que combina aventura, cultura e diversão em meio à natureza.

