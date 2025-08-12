Cachoeira Pliva na Bósnia sedia competição internacional de mergulho

A cachoeira Pliva, na Bósnia e Herzegovina, sediou uma competição internacional de mergulho.
A cachoeira Pliva, localizada na Bósnia e Herzegovina, foi palco de uma competição internacional de mergulho no último sábado. Em sua décima edição, o evento reuniu 16 competidores de diversas nacionalidades que se lançaram de uma altura de 20 metros.
Os participantes realizaram mergulhos tradicionais, abrindo os braços e mantendo a cabeça à frente, imitando o voo de uma ave. A plateia vibrava com cada salto enquanto os jurados avaliavam técnica e criatividade.
Com apoio das autoridades locais, o evento visa promover o turismo na região, destacando-a como um destino que combina aventura, cultura e diversão em meio à natureza.
