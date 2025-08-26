Logo R7.com
Corrida de rolimã e Kombi estilizada são destaques na Virada Cultural de BH

Evento em Belo Horizonte reúne atrações diversas e gratuitas para o público

Carrinho de rolimã que imita Kombi faz sucesso e conquista público na Virada Cultural de BH
A décima edição da Virada Cultural agitou Belo Horizonte com uma programação diversificada que atraiu um grande público no último final de semana. Um dos principais destaques foi a corrida de carrinhos de rolimã, que encantou os presentes com veículos capazes de atingir velocidades superiores a 50 km/h.

Entre os modelos participantes, um carrinho estilizado em formato de Kombi conquistou a preferência do público pela sua criatividade e design único. Além das emocionantes corridas, a Virada Cultural ofereceu apresentações de artistas renomados em vários palcos espalhados pela cidade, proporcionando entretenimento gratuito para todos os gostos.

