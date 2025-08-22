Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Festival marítimo reúne veleiros históricos em Amsterdã

Evento atrai milhões de visitantes com atrações aquáticas na Holanda

News das 10|Ri7a, a inteligência artificial do R7

Amsterdã reúne veleiros históricos e milhões de visitantes durante festival marítimo
Amsterdã reúne veleiros históricos e milhões de visitantes durante festival marítimo

O Festival Marítimo Sail acontece em Amsterdã, na Holanda, reunindo mais de 10 mil embarcações e esperando atrair cerca de 2,3 milhões de visitantes até domingo. Criado em 1975, o evento celebra a tradição dos veleiros históricos e oferece passeios gratuitos e atividades aquáticas para o público. Os veleiros antigos presentes reforçam a importância cultural dos barcos à vela na história local.

Assista ao vídeo - Amsterdã reúne veleiros históricos e milhões de visitantes durante festival marítimo

Veja também


Desde 1975, evento celebra tradição dos barcos à vela que marcaram a história da capital holandesa

News das 10 playlist

1/20

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.