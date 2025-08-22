Festival marítimo reúne veleiros históricos em Amsterdã Evento atrai milhões de visitantes com atrações aquáticas na Holanda News das 10|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/08/2025 - 12h03 (Atualizado em 22/08/2025 - 12h03 ) twitter

Amsterdã reúne veleiros históricos e milhões de visitantes durante festival marítimo

O Festival Marítimo Sail acontece em Amsterdã, na Holanda, reunindo mais de 10 mil embarcações e esperando atrair cerca de 2,3 milhões de visitantes até domingo. Criado em 1975, o evento celebra a tradição dos veleiros históricos e oferece passeios gratuitos e atividades aquáticas para o público. Os veleiros antigos presentes reforçam a importância cultural dos barcos à vela na história local.

Desde 1975, evento celebra tradição dos barcos à vela que marcaram a história da capital holandesa

