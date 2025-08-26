Finlândia comemora vitória inédita em campeonato de air guitar Competição mundial destaca talento local após duas décadas News das 10|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/08/2025 - 14h09 (Atualizado em 26/08/2025 - 14h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A Finlândia sediou um emocionante campeonato de air guitar.

Desde 1996, o evento reúne participantes que simulam tocar guitarras imaginárias.

Um finlandês foi o vencedor pela primeira vez desde 2000, entre 16 finalistas.

A competição promove a união entre pessoas através da música e performances artísticas vibrantes.

Melhor ‘guitarrista imaginário’ do mundo é eleito em concurso na Finlândia

A Finlândia foi palco de uma emocionante competição de air guitar. Desde 1996, o campeonato reúne participantes que simulam tocar guitarras imaginárias com criatividade e energia. Este ano, a competição contou com 16 finalistas, culminando na vitória de um finlandês pela primeira vez desde o ano 2000.

O evento é conhecido por suas performances vibrantes, onde competidores demonstram habilidades artísticas sem tocar em instrumentos reais. Além de entreter, o campeonato visa unir pessoas através da diversão e paixão pela música. Os organizadores destacam a alegria e dedicação dos participantes, que encantam o público com suas apresentações inovadoras.

A vitória finlandesa trouxe uma nova energia ao evento, reforçando a conexão do país com essa prática única e popular entre fãs de rock mundialmente.

Perguntas e Respostas

Qual foi o evento que ocorreu na Finlândia?

‌



A Finlândia recebeu um campeonato de air guitar, onde participantes simulam tocar guitarras imaginárias.

Como foi a competição de air guitar deste ano?

‌



Este ano, a competição contou com 16 finalistas e culminou na vitória de um participante finlandês pela primeira vez desde 2000.

Qual é o objetivo do campeonato de air guitar além de entreter?

‌



Além de proporcionar entretenimento, o campeonato visa unir pessoas por meio da diversão e da paixão pela música.

Qual é a importância da vitória finlandesa no campeonato de air guitar?

A vitória finlandesa trouxe nova energia ao evento, reforçando a conexão do país com essa prática única e popular entre fãs de rock.

Assista ao vídeo - Melhor ‘guitarrista imaginário’ do mundo é eleito em concurso na Finlândia

Veja também

‌



Ao final da celebração, público elegeu um participante conhecido como “Senhor Limpeza” como o calvo mais malvado do evento

News das 10 playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Humor de sobra e cabelo em falta: encontro de carecas promove diversão nos Estados Unidos Corrida de cães da raça corgi une fofura, agilidade e concurso de fantasia na Lituânia Melhor ‘guitarrista imaginário’ do mundo é eleito em concurso na Finlândia Carrinho de rolimã que imita Kombi faz sucesso e conquista público na Virada Cultural de BH ‘Superman’ ganha sessão gratuita ao ar livre no centro de São Paulo; saiba como vai funcionar Agente de quatro patas? Gato é adotado por policiais e recebe até colete sob medida no Chile Artistas de Bali criam obras impressionantes com técnica de trançar folhas; veja 'O Mágico de Oz' ganhará versão imersiva em espetáculo na tradicional 'Sphere', em Las Vegas Entregador surpreende moradora ao recolher roupas do varal durante chuva; veja vídeo Novo Oscar para o Brasil? Saiba quais são as três categorias em que 'Agente Secreto' pode concorrer Lançamento de clipes inéditos para canções antigas se tornam tendência na indústria musical Amsterdã reúne veleiros históricos e milhões de visitantes durante festival marítimo Baterista do Blink-182 encontra na corrida de rua maneira de superar sequelas de acidente aéreo Trio de música eletrônica Rüfüs Du Sol anuncia Brasil como destino de nova turnê em 2026 BTS nas telonas: cinema brasileiro anuncia exibição de turnês do grupo de k-pop em setembro Egito recupera artefatos de antiga cidade submersa próxima a Alexandria Gamescom reúne mais de 1.500 expositores em edição histórica na Alemanha Shows de rap conquistam público e ganham cada vez mais espaço no mercado de turnês Jovem de 14 anos viraliza por criatividade ao gravar clipe com câmera de segurança do vizinho Falcão reconhece cuidadores e retorna a zoológico depois de 15 meses desaparecido nos EUA

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!