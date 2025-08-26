Logo R7.com
Gato adotado por delegacia chilena ganha colete policial

Felino chamado Naruto encontra abrigo após fugir de cães

Agente de quatro patas? Gato é adotado por policiais e recebe até colete sob medida no Chile
Agente de quatro patas? Gato é adotado por policiais e recebe até colete sob medida no Chile

Um gato chamado Naruto foi acolhido por uma delegacia no Chile após ser encontrado em fuga de cães. O animal, com nome inspirado em um personagem de ficção, agora faz parte da equipe policial e recebeu um colete especial para circular pelo local.

Desde então, Naruto tornou-se uma presença constante nos corredores da delegacia, integrando-se à rotina dos agentes. Segundo os policiais, ele já é considerado uma parte crucial da equipe, simbolizando sua nova função no ambiente policial.

Assista ao vídeo - Agente de quatro patas? Gato é adotado por policiais e recebe até colete sob medida no Chile

