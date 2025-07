Hipopótamo-pigmeu Moo Deng comemora aniversário com festa na Tailândia Evento incluiu desfile temático, leilão solidário e bolo especial de frutas tropicais News das 10|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/07/2025 - 16h34 (Atualizado em 14/07/2025 - 16h34 ) twitter

Moo Deng, hipopótamo sensação na Tailândia, tem festa de aniversário de um ano

Moo Deng, um filhote de hipopótamo-pigmeu que se tornou uma sensação nas redes sociais na Tailândia, celebrou seu primeiro aniversário com uma festa especial no zoológico onde nasceu. O evento durou quatro dias e atraiu muitos visitantes.

A comemoração contou com uma exposição de fotos, um desfile temático e um bolo de 20 kg feito de frutas tropicais esculpidas. Além disso, um leilão solidário foi realizado, vendendo a primeira banheira usada por Moo Deng por US$ 1.500 e o molde de suas patas por mais de US$ 21 mil. Todo o valor arrecadado será destinado à conservação da vida selvagem. O nome Moo Deng significa “Porquinha Saltitante” em tailandês, refletindo seu jeito carismático e desengonçado.

