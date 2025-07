Cães são treinados para farejar tartarugas ameaçadas de extinção na África do Sul

Uma ONG na África do Sul treina cães para farejar e encontrar tartarugas-geométricas, espécie que vive no sul do país e está ameaçada de extinção desde a década de 90. Segundo um dos idealizadores do projeto, os cachorros são cinco vezes mais eficientes do que os seres humanos no trabalho. Estima-se que centenas de tartarugas ainda vivem na região.