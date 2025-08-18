Lançamentos musicais agitam cena internacional e nacional
Maroon 5, Cardi B e Gusttavo Lima lideram novidades que prometem dominar as playlists
As novidades musicais da semana movimentam as plataformas digitais, com lançamentos internacionais e nacionais de destaque. Maroon 5 apresentou seu oitavo álbum “Love Is Like”, com a faixa-título em parceria com Lil Wayne. Cardi B lançou o single “Imaginary Playerz”, parte do próximo álbum “Am I The Drama”. J Balvin uniu-se a Jay Wheeler para lançar “Si Te Vas”.
No Brasil, Gusttavo Lima divulgou o álbum “Feito à Mão – Volume 1”, gravado em sua casa em Bela Vista de Goiás, trazendo nove faixas inéditas. Ana Castela colaborou com Guilherme & Benuto na canção “Mesma Língua”, do projeto “Mais Amor, Mais Música – Volume 4”. Simone Mendes lançou a inédita “Eu Menti”, integrante do projeto “Cantando a Sua História 2”.
Entre as colaborações nacionais, Alexandre Pires e Léo Santana apresentam “Tecoterapia”. Mumuzinho trabalha com Felipe e Rodrigo em “Vamos Se Pegar”, enquanto Lexa e Kevin O’Kris lançam “É Arte”. Os Barões da Pisadinha juntaram-se a Iguinho e Luinha para gravar uma emocionante faixa em Fortaleza.
