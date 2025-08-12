Peixes retornam ao Sena após décadas de ausência Melhoria na qualidade da água traz de volta espécies como o chabot, mas desafios ambientais persistem News das 10|Ri7a, a inteligência artificial do R7 12/08/2025 - 15h30 (Atualizado em 12/08/2025 - 15h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Após décadas de poluição, o rio Sena em Paris mostra sinais de recuperação ambiental.

Cerca de 40 espécies de peixes, incluindo o chabot, retornaram ao rio devido à melhora da qualidade da água.

Espécies invasoras e ondas de calor extremas ameaçam a biodiversidade local e a saúde das plantas aquáticas.

Três áreas do Sena foram liberadas para banho, promovendo o acesso à água limpa em Paris.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Após anos de esforços para reduzir a poluição industrial e tratar esgoto, o rio Sena em Paris mostra sinais de recuperação ambiental. Cerca de 40 espécies de peixes retornaram ao rio, incluindo o chabot, uma espécie vulnerável que não era vista desde os anos 70. Isso indica uma melhora significativa na qualidade da água.

Contudo, a presença de espécies invasoras vindas de outros rios europeus ameaça a fauna local ao competir por espaço e recursos. Além disso, ondas de calor extremo na Europa afetam negativamente as plantas aquáticas ao diminuir os níveis de oxigênio na água, colocando em risco a biodiversidade do rio.

Recentemente, três áreas do Sena foram abertas para banho após mais de um século de proibição. Com capacidade para mais de mil pessoas por dia, essa iniciativa visa aumentar o acesso à água limpa em Paris enquanto enfrenta o desafio de manter o equilíbrio ecológico em meio às mudanças climáticas.

Quais espécies de peixes estão retornando ao rio Sena e qual é a importância disso?

Cerca de 40 espécies de peixes, incluindo o chabot, estão retornando ao rio Sena. Isso é importante porque o chabot é uma espécie vulnerável que não era vista desde os anos 70, indicando uma melhora significativa na qualidade da água.

‌



Quais desafios ambientais ainda persistem no rio Sena?

Os desafios incluem a presença de espécies invasoras que competem por espaço e recursos, além de ondas de calor extremo que afetam as plantas aquáticas, reduzindo os níveis de oxigênio e colocando em risco a biodiversidade do rio.

O que foi feito recentemente para incentivar o uso do rio Sena em Paris?

Três áreas do Sena foram abertas para banho após mais de um século de proibição, permitindo que mais de mil pessoas por dia acessem a água limpa, enquanto se enfrenta o desafio de manter o equilíbrio ecológico.

‌



Qual é a relação entre a melhora na qualidade da água do Sena e as ações de controle da poluição?

A melhora na qualidade da água do Sena é o resultado de anos de esforços para reduzir a poluição industrial e tratar esgoto, o que contribuiu para o retorno de diversas espécies de peixes ao rio.

Veja também

‌



Retorno de cerca de 40 animais aponta recuperação, mas desafios com espécies invasoras e clima persistem

News das 10 playlist 1 / 16 Modo teatro Reproduzindo Esperança: espécie de peixe desaparecida desde os anos 70 volta a aparecer no rio Sena Concurso elege o ‘cão mais feio do mundo’ para celebrar a diversidade dos pets na Califórnia Avô e neto constroem réplica da Torre Eiffel no interior da França Teria coragem? Cachoeira de 20 metros na Bósnia vira palco de competição internacional de mergulho Milharal vira labirinto gigante com passagens secretas e se torna atração turística na França ‘Guerreiras do K-Pop’ no Oscar? Streaming investe R$ 108 mil em campanha para destacar animação Óculos de realidade virtual permite que moradores de asilo na Alemanha viajem sem sair do lugar Balões de ar quente colorem o céu de Bristol em um verdadeiro espetáculo visual Artista mexicano impressiona ao usar cerdas de vassoura para criar obras de arte Robôs humanoides para compra e locação em Pequim dançam e até fazem tarefas domésticas Cratera de mais de 200 metros de profundidade e 150 metros de largura vira atração turística em Omã Iluminação de luxo: influenciador viraliza ao decorar casa com carro pendurado como lustre Ed Sheeran é anunciado como jogador de time inglês e iniciativa divide opiniões entre torcedores De O Senhor dos Anéis a Star Wars: relíquias do cinema vão a leilão em Los Angeles Zero desperdício: restaurante mexicano é premiado por iniciativa sustentável na gastronomia Voz de uma geração: itens raros da cantora Whitney Houston vão a leilão nos Estados Unidos

Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!