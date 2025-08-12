Peixes retornam ao Sena após décadas de ausência
Melhoria na qualidade da água traz de volta espécies como o chabot, mas desafios ambientais persistem
Após anos de esforços para reduzir a poluição industrial e tratar esgoto, o rio Sena em Paris mostra sinais de recuperação ambiental. Cerca de 40 espécies de peixes retornaram ao rio, incluindo o chabot, uma espécie vulnerável que não era vista desde os anos 70. Isso indica uma melhora significativa na qualidade da água.
Contudo, a presença de espécies invasoras vindas de outros rios europeus ameaça a fauna local ao competir por espaço e recursos. Além disso, ondas de calor extremo na Europa afetam negativamente as plantas aquáticas ao diminuir os níveis de oxigênio na água, colocando em risco a biodiversidade do rio.
Recentemente, três áreas do Sena foram abertas para banho após mais de um século de proibição. Com capacidade para mais de mil pessoas por dia, essa iniciativa visa aumentar o acesso à água limpa em Paris enquanto enfrenta o desafio de manter o equilíbrio ecológico em meio às mudanças climáticas.
Quais espécies de peixes estão retornando ao rio Sena e qual é a importância disso?
Cerca de 40 espécies de peixes, incluindo o chabot, estão retornando ao rio Sena. Isso é importante porque o chabot é uma espécie vulnerável que não era vista desde os anos 70, indicando uma melhora significativa na qualidade da água.
Quais desafios ambientais ainda persistem no rio Sena?
Os desafios incluem a presença de espécies invasoras que competem por espaço e recursos, além de ondas de calor extremo que afetam as plantas aquáticas, reduzindo os níveis de oxigênio e colocando em risco a biodiversidade do rio.
O que foi feito recentemente para incentivar o uso do rio Sena em Paris?
Três áreas do Sena foram abertas para banho após mais de um século de proibição, permitindo que mais de mil pessoas por dia acessem a água limpa, enquanto se enfrenta o desafio de manter o equilíbrio ecológico.
Qual é a relação entre a melhora na qualidade da água do Sena e as ações de controle da poluição?
A melhora na qualidade da água do Sena é o resultado de anos de esforços para reduzir a poluição industrial e tratar esgoto, o que contribuiu para o retorno de diversas espécies de peixes ao rio.
