Superman tem sessão gratuita ao ar livre em São Paulo

Filme dirigido por James Gunn será exibido no Centro Cultural São Paulo

‘Superman’ ganha sessão gratuita ao ar livre no centro de São Paulo; saiba como vai funcionar
‘Superman’ ganha sessão gratuita ao ar livre no centro de São Paulo; saiba como vai funcionar

O filme Superman, dirigido por James Gunn, terá uma exibição gratuita ao ar livre no Jardim Suspenso do Centro Cultural São Paulo. A sessão acontecerá no próximo sábado (30), às 19h30. Para participar, é necessário retirar os ingressos na bilheteria duas horas antes do início da exibição. A classificação indicativa é para maiores de 14 anos.

