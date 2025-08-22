Travis Barker transforma adversidade em motivação com corrida de rua Baterista do Blink-182 supera trauma de acidente aéreo com esporte News das 10|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/08/2025 - 12h30 (Atualizado em 22/08/2025 - 12h30 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Travis Barker, baterista do Blink-182, sobreviveu a um acidente aéreo em 2008 que o deixou com 65% do corpo queimado.

Os médicos disseram que ele provavelmente não poderia mais tocar bateria ou correr, atividades que amava.

Após uma recuperação física e emocional, Barker lançou a corrida 'Run Travis Run' para promover saúde e bem-estar.

Em sua recente participação em uma corrida de 5 km em Los Angeles, completou o percurso em 22 minutos e 31 segundos, ficando em 95º lugar entre 8 mil participantes.

Baterista do Blink-182 encontra na corrida de rua maneira de superar sequelas de acidente aéreo

Em 2008, Travis Barker, baterista do Blink-182, sobreviveu a um acidente de avião na Carolina do Sul, que resultou na morte de dois pilotos e dois amigos. Barker teve 65% do corpo queimado e foi informado pelos médicos de que provavelmente não poderia mais tocar bateria ou correr, atividades que amava.

Apesar do prognóstico, Barker iniciou uma recuperação física e emocional, superando o luto e a depressão. Ele abandonou o vício em comprimidos e, em 2021, voou novamente pela primeira vez em 13 anos, com o apoio de Kourtney Kardashian. A determinação do músico levou à criação da Run Travis Run, uma corrida de rua que promove saúde e bem-estar.

Recentemente, em Los Angeles, Barker participou de uma corrida de 5 km, completando o percurso em 22 minutos e 31 segundos, ficando em 95º lugar entre mais de 8 mil participantes. O baterista segue um rigoroso regime de exercícios, incluindo corrida, boxe e treino de força.

Perguntas e Respostas

Qual foi a experiência traumática que Travis Barker enfrentou?

‌



Travis Barker sobreviveu a um acidente de avião em 2008 na Carolina do Sul, que resultou na morte de dois pilotos e dois amigos, e ele sofreu 65% de queimaduras em seu corpo.

Como Travis Barker reagiu ao prognóstico de que não poderia mais tocar bateria ou correr?

‌



Apesar do prognóstico, Barker iniciou uma recuperação física e emocional, superando o luto e a depressão, e abandonou o vício em comprimidos.

O que é a corrida Run Travis Run e qual o seu objetivo?

‌



A corrida Run Travis Run foi criada por Travis Barker para promover saúde e bem-estar, refletindo sua determinação após o acidente.

Quais foram os resultados da participação de Travis Barker em uma corrida recente?

Barker participou de uma corrida de 5 km em Los Angeles, completando o percurso em 22 minutos e 31 segundos e ficou em 95º lugar entre mais de 8 mil participantes.

Assista ao vídeo - Baterista do Blink-182 encontra na corrida de rua maneira de superar sequelas de acidente aéreo

