Obra-prima de Rembrandt começa a ser restaurada na Holanda após cinco anos de estudos; veja

Principal expoente do barroco holandês e um dos maiores pintores do mundo, Rembrandt (1606-1669) pintou o quadro A Ronda Noturna em 1642. Hoje, a obra se encontra no museu Rijksmuseum, em Amsterdã, na Holanda. Ela tem 3,67 metros de altura e 4,37 de largura e começou a ser restaurada no início de novembro, após passar cinco anos sendo estudada por restauradores e cientistas europeus. A principal missão da equipe é remover uma densa camada de verniz despejada sobre o quadro em 1975. Em 1715, ele já havia sido cortado por um ato de vandalismo e, no início do século 20, levou 12 facadas, além de ter sido atacado com ácido.