Ações da Tesla disparam com eleição de Trump e o patrimônio de Musk chega a US$ 313 bilhões

As ações da Tesla, empresa automotiva do bilionário Elon Musk , dispararam 7% nesta segunda-feira (18). O movimento ocorre devido a rumores de que a equipe de transição de Donald Trump, recentemente eleito presidente dos Estados Unidos , busca flexibilizar as regras para carros autônomos no país.



De acordo com a Bloomberg, empresa de tecnologia, a equipe de transição pretende incluir o desenvolvimento de uma estrutura regulatória para veículos autônomos como uma das prioridades do Departamento de Transportes norte-americano , quando Trump assumir o cargo, em 2025. O trabalho, no entanto, ainda está em fase inicial.



Com a alta das ações, o patrimônio de Elon Musk saltou para US$ 313 bilhões (R$ 1,8 trilhão, na cotação atual). O empresário, que também é dono da SpaceX e do X (antigo Twitter), é considerado o homem mais rico do mundo , conforme a Forbes.