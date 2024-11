Trump vai colocar bilionário Elon Musk para 'cortar gastos' em seu governo

O presidente eleito dos Estados Unidos , Donald Trump , anunciou nesta terça-feira (12) que o bilionário Elon Musk , o homem mais rico do mundo, chefiará o Departamento de Eficiência Governamental com o objetivo de "cortar gastos" em seu governo. Musk, fundador da Tesla e da SpaceX, foi um dos principais investidores da campanha do republicano: doou cerca de US$ 200 milhões (aproximadamente R$ 1 bilhão). Trump também escolheu Pete Hegseth, apresentador da Fox News e veterano das guerras do Iraque e do Afeganistão, para atuar secretário de Defesa do país.