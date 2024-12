Análise: O sistema tributário brasileiro ‘penaliza’ a alimentação saudável

Em entrevista à RECORD NEWS nesta quarta-feira (27), a coordenadora do projeto Alimentação Saudável, Marília Sobral, afirmou que há uma “piora significativa na alimentação brasileira nas últimas décadas”, especialmente com o aumento do consumo de ultraprocessados . A declaração foi baseada em uma pesquisa coordenada pela ACT Promoção da Saúde (Associação de Controle do Tabagismo, Promoção da Saúde e dos Direitos Humanos), em parceria com a Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz), que revelou que o SUS (Sistema Único de Saúde) gasta mais de R$ 10 bilhões anuais para tratar pacientes com doenças provocadas pelo consumo de alimentos industrializados .



Sobral destacou que a mudança no padrão alimentar está fortemente associada às condições financeiras da população e ao sistema tributário brasileiro, que, segundo ela, “penaliza a alimentação saudável”. Ela defendeu a reforma tributária como essencial para incentivar hábitos alimentares mais saudáveis, enfatizando que, “além de adoecer as pessoas, o Brasil gasta recursos e deixa de fomentar uma alimentação adequada”