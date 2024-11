BNDES libera R$ 500 milhões para construção de usina de etanol de milho

O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) aprovou, nesta quinta-feira (7), o financiamento de R$ 500 milhões para a instalação de uma nova usina de etanol, sob responsabilidade do grupo agroindustrial 3tentos. O milho e o sorgo serão as matérias-primas para a produção do biocombustível. A construção está em andamento em Porto Alegre do Norte, no Mato Grosso, e a previsão é de que as operações se iniciem em 2026.



Com o valor fornecido pela instituição financeira, será possível gerar, diariamente, 935 mil litros de etanol e 37 toneladas de óleo de milho . Conforme Aloizio Mercadante, presidente do BNDES, a iniciativa se alinha "às diretrizes do Fundo Clima, de apoiar a implantação de empreendimentos que reduzam as emissões de gases do efeito estufa ", visando a sustentabilidade e a responsabilidade ambiental do setor energético.