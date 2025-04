Inteligência artificial garante aumento de produtividade e sustentabilidade no agronegócio

A Abimaq (Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos) projeta um crescimento de 8% no faturamento nas vendas de maquinário agrícola em relação a 2024, alcançando R$ 66 bilhões.



Para acompanhar o mercado e apresentar inovações, máquinas agrícolas estão sendo equipadas com inteligência artificial . A ideia é auxiliar produtores no aumento da eficiência no campo, na redução de custos e em sustentabilidade.



Lucas Zanetti, gerente de marketing de produto, destacou os benefícios da tecnologia em entrevista ao Record News Rural desta segunda-feira (21). “Além de reduzir custos e aumentar a rentabilidade, também gera impacto positivo no meio ambiente”, afirma.