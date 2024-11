Caso Marielle: Primeira Turma do STF alcança maioria para manter prisão preventiva de Brazão

A Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) alcançou maioria dos votos para manter a prisão preventiva de Domingos Brazão , um dos acusados por ordenar o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes em 2018, no Rio. O STF analisa, no plenário virtual, um recurso da defesa de Brazão, o qual pede que ele seja liberado com a aplicação de medidas cautelares. O voto que prevalece é do relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes , favorável a manter a prisão. A deliberação vai até o dia 18 de novembro, se não houver pedido de vista ou de destaque.



Moraes é o relator da ação penal que tem como alvos Domingos Brazão, o irmão Chiquinho, o delegado Rivaldo Barbosa, o ex-policial Ronald Paulo de Alves Pereira e o ex-assessor Robson Calixto Fonseca. No fim de setembro, em decisão individual, o ministro manteve a prisão preventiva de Rivaldo e dos irmãos Brazão.