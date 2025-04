Um documento do observatório Copernicus apontou que a Europa é um dos continentes com maior risco de inundações devido ao aquecimento global. Em 2024, a região sofreu com as enchentes mais intensas desde 2013.



Entre os casos, estão a cheia do Rio Danúbio e as inundações na região de Valência , na Espanha. De acordo com o observatório, mais de 400 mil pessoas foram afetadas e, ao menos, 335 morreram em decorrência das chuvas.



Os danos foram avaliados em 18 bilhões de euros (equivalente a R$ 119.27 bilhões na cotação atual). Os desastres aconteceram no ano de calor recorde não apenas no continente, mas na média do planeta.