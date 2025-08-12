Teria coragem? Cachoeira de 20 metros na Bósnia vira palco de competição internacional de mergulho
Evento visa expandir o turismo na região e colocar a cidade como um destino para aventura e cultura
A cachoeira Pliva, na Bósnia e Herzegovina, recebeu, no último sábado (9), a décima edição de uma competição internacional de mergulho. Dezesseis competidores de diversas partes do mundo se lançaram de uma altura de 20 metros.
A plateia acompanhou os saltos enquanto jurados avaliavam postura técnica e criatividade. O evento conta com o apoio das autoridades locais e tem como objetivo promover o turismo na região, destacando-a como um destino de aventura e cultura.
