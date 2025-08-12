Esperança: espécie de peixe desaparecida desde os anos 70 volta a aparecer no rio Sena

Após décadas de tratamento de esgoto e redução da poluição industrial, o rio Sena apresenta um aumento na diversidade aquática, com o retorno de cerca de 40 espécies. Entre elas, o vulnerável chabot, que estava ausente desde os anos 70 e só aparece quando o ambiente está realmente limpo.



A presença de espécies invasoras vindas de outros rios da Europa, contudo, tem se espalhado rapidamente e ameaça a cadeia dos peixes locais. O rio também enfrenta outro desafio com os impactos das ondas de calor extremo , que afetam plantas aquáticas e diminuem a concentração de oxigênio.



No mês passado, três trechos do Sena foram liberadas para banho , com capacidade para mais de mil pessoas por dia. A ideia é ampliar o acesso à água limpa em Paris e outras regiões em resposta ao verão intenso sem abrir mão do equilíbrio ecológico.