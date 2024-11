Netanyahu diz ter atingido sistema de defesa e grande parte de programa nuclear do Irã em bombardeio

O primeiro-ministro de Israel , Benjamin Netanyahu, afirmou nesta segunda-feira (18) que um bombardeio realizado em ouubro contra o Irã atingiu a capacidade de defesa e produção de mísseis do país, além de grande parte da estrutura do programa nuclear iraniano. Entretanto, não o suficiente para bloquear o caminho do país às armas nucleares . Também nesta segunda (18), o exército israelense reivindicou a autoria do ataque contra Beirute , realizado domingo (17), que matou quatro pessoas, incluindo Mohammed Afif, um dos principais porta-vozes do grupo terrorista Hezbollah.