Israel não vai acabar com o Hezbollah do dia para a noite, afirma professor

Em entrevista ao Jornal da Record News, Manuel Furriela, mestre em direito internacional pela USP (Universidade de São Paulo), explicou que a declaração do novo ministro de Defesa de Israel , Israel Katz, de que o país teria destruído o grupo terrorista Hezbollah é "equivocada". De acordo com o especialista, os ataques israelenses têm sido muito eficazes e colocado em xeque o poder do grupo terrorista, mas isso não significa o seu fim. “A diminuição do poder do grupo é uma grande conquista, mas o desmantelamento dele vai demorar muitos anos e vários tipos de ação além das militares”, afirmou.