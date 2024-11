Novembro Azul: governo decide zerar impostos de remédios para câncer de próstata

O Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior decidiu, nesta segunda-feira (11), zerar o imposto de importação para medicamentos usados no tratamento de câncer de próstata e outras doenças. O anúncio foi feito durante a campanha do Novembro Azul , que visa conscientizar a população sobre doenças que afetam a saúde masculina. Conforme o Inca (Instituto Nacional de Câncer), esse tipo de câncer é o segundo mais comum entre os homens no Brasil. Em 2023, a doença causou a morte de 17 mil pessoas, segundo dados da Sociedade Brasileira de Urologia. Além disso, o Comitê também zerou o imposto de importação para outros produtos relacionados ao tratamento , que antes variavam de 3,6% a 18%.