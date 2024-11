Novembro Azul: Urologista alerta sobre prevenção do câncer de próstata

O urologista José Alexandre Pedrosa é o entrevistado do R7 Fala Comigo desta semana. O médico destacou a importância do Novembro Azul, o mês de conscientização do câncer de próstata, e enfatizou que os casos da doença tem aumentado nos últimos anos. José recomendou que os homens a partir dos 50 anos investiguem a doença, já que participam de um grupo que tem tendência a desenvolver a doença. Quem tem parentes de primeiro grau com câncer de próstata ou são afrodescendentes também deve ficar atento.

De acordo com o INCA (Instituto Nacional de Câncer), há expectativa de 70 mil novos casos, em 2024. Já a taxa de mortalidade varia entre 16 mil e 17 mil óbitos por ano.