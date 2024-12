Secretaria do Consumidor processa 17 operadoras de plano de saúde por cancelamentos unilaterais

A Secretaria Nacional do Consumidor abriu processo contra 17 operadoras de plano de saúde por cancelamento unilateral dos consórcios e práticas abusivas contra o consumidor, no final do mês de novembro. O órgão, ligado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, alega que as práticas como a interrupção de tratamentos essenciais e aumento da judicialização no setor são extremamente prejudiciais ao mercado e, principalmente, ao consumidor. A advogada especialista em direito da saúde Nycolle Soares comenta nesta sexta-feira (6), em entrevista para RECORD NEWS, a legalidade desses cancelamentos e o impacto na proteção dos pacientes.