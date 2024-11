SpaceX, empresa de Elon Musk, adia sexto lançamento da nave Starship para esta terça-feira (19)

A SpaceX , empresa do bilionário Elon Musk , adiou para esta terça-feira (19), às 19h, o sexto lançamento da Starship, a maior nave do mundo. Inicialmente, a decolagem estava prevista para esta segunda-feira (18), no mesmo horário. O lançamento será realizado na base da companhia em Boca Chica, no Texas, Estados Unidos e a empresa não divulgou o motivo do adiamento. Mais uma vez, a SpaceX tentará fazer o foguete Super Heavy retornar à plataforma de lançamento, como realizado com sucesso em outubro. No entanto, a volta só ocorrerá se o propulsor e a plataforma estiverem em condições adequadas e mediante autorização do diretor de voo da missão. Caso contrário, o propulsor pousará no Golfo do México.



A cápsula Starship seguirá a mesma trajetória do voo anterior, com pouso previsto no Oceano Índico. Nesta missão, a SpaceX pretende realizar testes com apenas um motor da cápsula ativado durante o voo, ao invés de três. Também serão avaliadas uma nova proteção térmica e uma manobra atualizada para o pouso no mar.